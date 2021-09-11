Атомные подлодки Северного флота вышли на учения в Баренцево море

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Атомные подлодки Северного флота «Орёл» и «Верхотурье» вышли в море в рамках учений.
Атомные подлодки Северного флота вышли на учения в Баренцево море
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«Экипажи атомных подводных лодок Северного флота отработали выход из пунктов базирования в рамках учений с арктической экспедиционной группировкой. В Баренцево море вышли атомный подводный ракетный крейсер «Орёл» и атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Верхотурье», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы флота.

Тральщики флота обеспечили противоминное прикрытие.

«После выхода в Баренцево море атомные подводные лодки приступили к выполнению поставленных задач по плану учений с арктической экспедиционной группировкой», — добавили там.

Ранее сообщалось, что более десяти кораблей вышли в Балтийское море для участия в учениях «Запад-2021».

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