Атомные подлодки Северного флота вышли на учения в Баренцево море

Атомные подлодки Северного флота «Орёл» и «Верхотурье» вышли в море в рамках учений.

«Экипажи атомных подводных лодок Северного флота отработали выход из пунктов базирования в рамках учений с арктической экспедиционной группировкой. В Баренцево море вышли атомный подводный ракетный крейсер «Орёл» и атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Верхотурье», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы флота.

Тральщики флота обеспечили противоминное прикрытие.

«После выхода в Баренцево море атомные подводные лодки приступили к выполнению поставленных задач по плану учений с арктической экспедиционной группировкой», — добавили там.

Ранее сообщалось, что более десяти кораблей вышли в Балтийское море для участия в учениях «Запад-2021».