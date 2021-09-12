На Сахалине закрыли паромное сообщение с материком из-за циклона

Паромная переправа Холмск (Сахалинская область) — Ванино (Хабаровский край) закрыта в из-за циклона на Сахалине. Об этом сообщили пресс-служба правительства области.

«В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, с начала суток 12 сентября закрыто движение через паромную переправу Ванино — Холмск — Ванино», — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно имеющемуся метеопрогнозу, движение паромов из порта Ванино может быть возобновлено во второй половине суток 13 сентября.

Ранее на Сахалине в результате сильных ливней отменили движение поездов по четырём направлениям.