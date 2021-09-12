На Сахалине ограничили железнодорожное сообщение из-за ливней

На Сахалине в результате сильных ливней отменили движение поездов по четырём направлениям. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

«Железнодорожные пути не повреждены, продолжается их расчистка. В превентивных целях закрыты перегоны для движения всех поездов на участке Поронайск — Заозёрное», — говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, также отменены пассажирские поезда по четырём направлениям — № 6302 Победино — Поронайск, № 6303 Южно-Сахалинск — Поронайск, № 603 Южно-Сахалинск — Ноглики, № 602 Ноглики — Южно-Сахалинск.

Ранее в Приморском крае из-за ливней и сильного ветра объявили штормовое предупреждение.