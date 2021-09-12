На Сахалине ограничили железнодорожное сообщение из-за ливней

Короткая ссылка
На Сахалине в результате сильных ливней отменили движение поездов по четырём направлениям. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

«Железнодорожные пути не повреждены, продолжается их расчистка. В превентивных целях закрыты перегоны для движения всех поездов на участке Поронайск — Заозёрное», — говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, также отменены пассажирские поезда по четырём направлениям — № 6302 Победино — Поронайск, № 6303 Южно-Сахалинск — Поронайск, № 603 Южно-Сахалинск — Ноглики, № 602 Ноглики — Южно-Сахалинск.

Ранее в Приморском крае из-за ливней и сильного ветра объявили штормовое предупреждение. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить