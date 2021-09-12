В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ливней

В Приморском крае из-за ливней и сильного ветра объявили штормовое предупреждение. Об этом проинформировали в региональном главке МЧС России.

«Экстренное предупреждение об опасном погодном явлении на 12 сентября. По данным приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и днём на севере Приморского края местами ожидается сильный дождь от 15 до 40 мм за 12 часов и менее», — приводит ТАСС сообщение.

В МЧС также добавили, что в связи с полученным прогнозом возможны грозы со шквалистым ветром до 20 м/с.

Ранее сообщалось, что в связи с прогнозируемым сильным ветром в четырёх районах Магаданской области спасателями объявлено штормовое предупреждение.