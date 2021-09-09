В Магаданской области объявили штормовое предупреждение

В связи с прогнозируемым сильным ветром в четырёх районах Магаданской области спасателями объявлено штормовое предупреждение.

«Объявлено экстренное предупреждение на 9 сентября», — передаёт ТАСС сообщение регионального пожарно-спасательного центра.

Согласно прогнозу синоптиков, днём в Ольском, Среднеканском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских районах ожидается штормовой ветер с порывами до 20 м/с.

Отмечается, что существует вероятность возникновения ЧС до муниципального уровня. Не исключены вероятные перебои с электричеством, нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожных служб. Возможно обрушение и деформация слабо укреплённых и ветхих конструкций.

Ранее в Ростовской области продлили штормовое предупреждение в связи с заморозками.