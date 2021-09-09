В Магаданской области объявили штормовое предупреждение

Короткая ссылка
В связи с прогнозируемым сильным ветром в четырёх районах Магаданской области спасателями объявлено штормовое предупреждение.

«Объявлено экстренное предупреждение на 9 сентября», — передаёт ТАСС сообщение регионального пожарно-спасательного центра.

Согласно прогнозу синоптиков, днём в Ольском, Среднеканском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских районах ожидается штормовой ветер с порывами до 20 м/с.

Отмечается, что существует вероятность возникновения ЧС до муниципального уровня. Не исключены вероятные перебои с электричеством, нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожных служб. Возможно обрушение и деформация слабо укреплённых и ветхих конструкций.

Ранее в Ростовской области продлили штормовое предупреждение в связи с заморозками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить