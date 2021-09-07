В Ростовской области продлили штормовое предупреждение в связи с заморозками

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В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в регионе на 8 сентября продлили штормовое предупреждение по заморозкам.
В Ростовской области продлили штормовое предупреждение в связи с заморозками
  • Pixabay

Об этом пишет сайт rostovgazeta.ru.

Во второй половине ночи и утром 8 сентября заморозки до -1 °С ожидаются в воздухе и на поверхности земли в северных районах области, говорится в сообщении ведомства.

Холода в область пришли в первые дни сентября. Как рассказали специалисты, с 8 сентября в регионе начнётся потепление и к выходным дневная температура может повыситься до +25... +26 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается похолодание до +15 °С.

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