Собянин принял участие в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата
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Об этом сообщается на сайте мэра.
Отмечается, что «участие в церемонии также приняли представители волонтёрских и молодёжных организаций города».
«Военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей. Венки установили перед Вечным огнём у Могилы Неизвестного Солдата. Память павших героев почтили минутой молчания, после чего Военный образцовый оркестр почётного караула исполнил гимн России и перед участниками церемонии торжественным маршем прошла рота почётного караула. Церемония возложения венков и цветов была посвящена 874-й годовщине основания Москвы», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Собянин поздравил москвичей с Днём города.