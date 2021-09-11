Собянин принял участие в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата

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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения венков и цветов к памятному знаку городам воинской славы России, памятным знакам городов-героев и Могиле Неизвестного Солдата.
Собянин принял участие в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщается на сайте мэра.

Отмечается, что «участие в церемонии также приняли представители волонтёрских и молодёжных организаций города».

«Военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей. Венки установили перед Вечным огнём у Могилы Неизвестного Солдата. Память павших героев почтили минутой молчания, после чего Военный образцовый оркестр почётного караула исполнил гимн России и перед участниками церемонии торжественным маршем прошла рота почётного караула. Церемония возложения венков и цветов была посвящена 874-й годовщине основания Москвы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Собянин поздравил москвичей с Днём города.

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