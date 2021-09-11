Суд в Москве арестовал женщину, выбросившую новорождённую дочь в мусоропровод

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Прокуратура Москвы сообщила, что суд отправил под стражу женщину, которая выбросила новорождённую девочку в мусоропровод на юго-западе столицы.
Суд в Москве арестовал женщину, выбросившую новорождённую дочь в мусоропровод
  • РИА Новости

Об этом столичное ведомство написало в своём Telegram-канале.

«С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 36-летней москвички, обвиняемой в покушении на убийство новорождённой дочери, меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

По данным прокуратуры, женщина родила у себя в квартире 9 сентября девочку. После этого она завернула младенца в пакет и выбросила в мусоропровод жилого дома на Литовском бульваре.

Новорождённая была обнаружена и благодаря своевременно оказанной медицинской помощи жива.

Ранее Кузьминский суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, выбросившего своего ребёнка из окна квартиры.

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