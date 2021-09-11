Суд в Москве арестовал женщину, выбросившую новорождённую дочь в мусоропровод
- РИА Новости
Об этом столичное ведомство написало в своём Telegram-канале.
«С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 36-летней москвички, обвиняемой в покушении на убийство новорождённой дочери, меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.
По данным прокуратуры, женщина родила у себя в квартире 9 сентября девочку. После этого она завернула младенца в пакет и выбросила в мусоропровод жилого дома на Литовском бульваре.
Новорождённая была обнаружена и благодаря своевременно оказанной медицинской помощи жива.
Ранее Кузьминский суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, выбросившего своего ребёнка из окна квартиры.