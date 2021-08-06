В Москве арестовали мужчину, выбросившего ребёнка из окна квартиры

Кузьминский суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, выбросившего своего ребёнка из окна квартиры. Об этом сообщает ТАСС.

«В отношении Кудрявцева Леонида избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 4 октября», — сказали агентству.

Вечером 4 августа мужчина выкинул своего сына 2018 года рождения из окна пятого этажа жилого дома на улице Шумилова на юго-востоке Москвы и скрылся. Ребёнка в тяжёлом состоянии госпитализировали.

На следующий день в СК заявили, что местонахождение подозреваемого установлено, он доставлен в подразделение для проведения следственных действий. Расследуется дело о покушении на убийство малолетнего.