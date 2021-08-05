В Москве задержали мужчину, выбросившего ребёнка из окна квартиры

Короткая ссылка
Мужчина, выбросивший ребёнка из окна квартиры на юго-востоке Москвы, задержан. Об этом сообщила пресс-служба столичного СУ СК.
В Москве задержали мужчину, выбросившего ребёнка из окна квартиры
  • РИА Новости

«Задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство малолетнего сына на юго-востоке Москвы», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, вечером 4 августа вблизи дома на улице Шумилова был обнаружен двухгодовалый мальчик с травмами, характерными при падении с высоты.

Ребёнка в тяжёлом состоянии госпитализировали. Установлено, что его выбросил с балкона пятого этажа отец, после чего скрылся.

Местонахождение мужчины установлено, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение для проведения следственных действий, проинформировали в ведомстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить