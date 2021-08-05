В Москве задержали мужчину, выбросившего ребёнка из окна квартиры
- РИА Новости
«Задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство малолетнего сына на юго-востоке Москвы», — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, вечером 4 августа вблизи дома на улице Шумилова был обнаружен двухгодовалый мальчик с травмами, характерными при падении с высоты.
Ребёнка в тяжёлом состоянии госпитализировали. Установлено, что его выбросил с балкона пятого этажа отец, после чего скрылся.
Местонахождение мужчины установлено, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение для проведения следственных действий, проинформировали в ведомстве.