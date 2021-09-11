В МЧС заявили о завершении аварийно-спасательных работ в Липецкой области

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В МЧС заявили, что аварийно-спасательные работы в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где ранее погибли люди в результате взрыва бытового газа в доме, завершены.
В МЧС заявили о завершении аварийно-спасательных работ в Липецкой области
  • © МЧС РФ

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Завершены аварийно-спасательные работы в двухэтажном доме в посёлке Солидарность, ул. Школьная, д. 24», — сказали в МЧС.

В ночь на 11 сентября в посёлке Солидарность произошёл взрыв бытового газа, по последним данным, погибли три человека и шесть пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Как заявил прокурор Елецкого района Станислав Живалов, причиной взрыва газа в жилом доме, предположительно, стала неисправность газового оборудования.

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