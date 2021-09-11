В МЧС заявили о завершении аварийно-спасательных работ в Липецкой области

В МЧС заявили, что аварийно-спасательные работы в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где ранее погибли люди в результате взрыва бытового газа в доме, завершены.

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