Прокуратура назвала причину взрыва газа под Ельцом

Прокурор Елецкого района Липецкой области Станислав Живалов заявил, что неисправность газового оборудования стала причиной взрыва газа в жилом доме под Ельцом, где погибли три человека.

«Как предполагается, причиной взрыва является неисправность газового оборудования», — приводит ТАСС его слова.

Отмечается, что по результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за газовое обеспечение в доме.

В ночь на 11 сентября в посёлке Солидарность Елецкого района произошёл взрыв бытового газа, по последним данным, погибли три человека. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее в городе Ногинске Подмосковье произошёл взрыв бытового газа. В результате трагедии погибли семь человек, 22 пострадали.