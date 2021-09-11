Прокуратура назвала причину взрыва газа под Ельцом
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«Как предполагается, причиной взрыва является неисправность газового оборудования», — приводит ТАСС его слова.
Отмечается, что по результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за газовое обеспечение в доме.
В ночь на 11 сентября в посёлке Солидарность Елецкого района произошёл взрыв бытового газа, по последним данным, погибли три человека. Было возбуждено уголовное дело.
Ранее в городе Ногинске Подмосковье произошёл взрыв бытового газа. В результате трагедии погибли семь человек, 22 пострадали.