После взрыва газа в Ельце возбуждено уголовное дело
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«Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области по факту гибели женщины и несовершеннолетней в результате хлопка бытового газа в посёлке Солидарность Елецкого района возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СУ СК по региону.
Дело заведено по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Согласно предварительным данным, причиной ЧП стал хлопок газа в центральной части дома.
Ранее сообщалось, что тело второго погибшего извлечено спасателями из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Ельце Липецкой области, это ребёнок.