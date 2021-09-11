После взрыва газа в Ельце возбуждено уголовное дело

Уголовное дело заведено после взрыва бытового газа в жилом доме в Ельце Липецкой области, в результате которого погибли два человека.

«Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области по факту гибели женщины и несовершеннолетней в результате хлопка бытового газа в посёлке Солидарность Елецкого района возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Дело заведено по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Согласно предварительным данным, причиной ЧП стал хлопок газа в центральной части дома.

Ранее сообщалось, что тело второго погибшего извлечено спасателями из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Ельце Липецкой области, это ребёнок.