ТАСС: Работы на месте ЧП в Ельце осложнены риском обрушения конструкций
- © Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Работы по разбору конструкций и поиску пострадавших осложняет угроза обрушения нависающих конструкций», — говорится в сообщении.
Уточняется, что спасатели работают, строго соблюдая технику безопасности.
Ранее сообщалось, что тело второго погибшего извлечено спасателями из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Ельце Липецкой области, это ребёнок.