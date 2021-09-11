ТАСС: Работы на месте ЧП в Ельце осложнены риском обрушения конструкций

Поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом двухэтажном доме в Ельце Липецкой области затруднены из-за риска обрушения нависающих конструкций.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Работы по разбору конструкций и поиску пострадавших осложняет угроза обрушения нависающих конструкций», — говорится в сообщении.

Уточняется, что спасатели работают, строго соблюдая технику безопасности.

Ранее сообщалось, что тело второго погибшего извлечено спасателями из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Ельце Липецкой области, это ребёнок.