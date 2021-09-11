Очевидец взрыва газа под Ельцом рассказал, как спасали пострадавших

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Очевидец взрыва газа в Липецкой области под Ельцом рассказал Ruptly, как спасали пострадавших сразу после ЧП.

«Начали разгребать, достали женщину. Она живая, с ногами что-то, перелом. В дальней комнате кричат двое детей… Достали маленького ребёнка, укутали его, передали. Там должен быть ещё ребёнок. Мы ковыряли-ковыряли, а получается так, что там лежала плита на двухъярусной кровати. Сверху ребёнок лежал с краю, мы его достали, а второй ребёнок, увы, погиб», — рассказал мужчина.

Как ранее заявил прокурор Елецкого района Станислав Живалов, причиной взрыва газа в жилом доме, предположительно, стала неисправность газового оборудования.

В ночь на 11 сентября в посёлке Солидарность произошёл взрыв бытового газа, по последним данным, погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.

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