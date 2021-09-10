В Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом

В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

На лечении в городских стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 3697 пациентов, из них 362 — в реанимации, а 129 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число заболевших в городе составляет 588 903.

Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.