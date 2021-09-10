Сосед рассказал о семье, отравившейся арбузом в Москве

Короткая ссылка
Сосед рассказал подробности о семье, которая, по сообщениям СМИ, отравилась арбузом в Москве. В результате скончались пожилая женщина и девочка.
Сосед рассказал о семье, отравившейся арбузом в Москве
  • Pixabay

В беседе с Life.ru он заявил, что в течение всего дня к пострадавшим приезжали скорые — сначала врачи увезли мать, затем бабушку, а потом 15-летнюю девочку.

Как отметил сосед, семья неконфликтная, в ней следили за здоровьем.

«Большая трагедия. Люди очень приличные. Просто трагедия», — сказал он.

В беседе с телеканалом «Звезда» сосед сообщил, что семья живёт в этом доме довольно давно. По его словам, девочка училась в школе, мама работала, бабушка была на пенсии, но вела активный образ жизни.

«Позавчера мы видели Валентину, бабушку. С ней всё было в порядке, она в хорошем самочувствии была, на своих ногах ходила», — добавил он.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту сообщений СМИ об отравлении семьи в Москве арбузом.

В сообщении говорилось, что бабушка и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением после того, как съели арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице. Обе пациентки скончались.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить