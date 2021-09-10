Сосед рассказал о семье, отравившейся арбузом в Москве
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В беседе с Life.ru он заявил, что в течение всего дня к пострадавшим приезжали скорые — сначала врачи увезли мать, затем бабушку, а потом 15-летнюю девочку.
Как отметил сосед, семья неконфликтная, в ней следили за здоровьем.
«Большая трагедия. Люди очень приличные. Просто трагедия», — сказал он.
В беседе с телеканалом «Звезда» сосед сообщил, что семья живёт в этом доме довольно давно. По его словам, девочка училась в школе, мама работала, бабушка была на пенсии, но вела активный образ жизни.
«Позавчера мы видели Валентину, бабушку. С ней всё было в порядке, она в хорошем самочувствии была, на своих ногах ходила», — добавил он.
Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту сообщений СМИ об отравлении семьи в Москве арбузом.
В сообщении говорилось, что бабушка и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением после того, как съели арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице. Обе пациентки скончались.