Сосед рассказал о семье, отравившейся арбузом в Москве

Сосед рассказал подробности о семье, которая, по сообщениям СМИ, отравилась арбузом в Москве. В результате скончались пожилая женщина и девочка.

В беседе с Life.ru он заявил, что в течение всего дня к пострадавшим приезжали скорые — сначала врачи увезли мать, затем бабушку, а потом 15-летнюю девочку.

Как отметил сосед, семья неконфликтная, в ней следили за здоровьем.

«Большая трагедия. Люди очень приличные. Просто трагедия», — сказал он.

В беседе с телеканалом «Звезда» сосед сообщил, что семья живёт в этом доме довольно давно. По его словам, девочка училась в школе, мама работала, бабушка была на пенсии, но вела активный образ жизни.

«Позавчера мы видели Валентину, бабушку. С ней всё было в порядке, она в хорошем самочувствии была, на своих ногах ходила», — добавил он.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту сообщений СМИ об отравлении семьи в Москве арбузом.

В сообщении говорилось, что бабушка и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением после того, как съели арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице. Обе пациентки скончались.