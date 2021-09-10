«Магнит» снимет с продажи партию арбузов после отравления людей в Москве

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Руководитель управления по внешним коммуникациям розничной сети «Магнит» Антон Карпов сообщил RT, что сеть снимает с продажи партию арбузов, которые продавались в магазине в Москве, после сообщений об отравлении семьи арбузом.
«Магнит» снимет с продажи партию арбузов после отравления людей в Москве
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Отмечается, что «Магнит» идентифицировал партию арбузов, которые были в продаже в магазине на улице Совхозной в столице. По данным сети, в начале сентября эта партия прошла проверку в сертифицированной государственной лаборатории, которая не выявила отклонений в нормах пищевой безопасности. 

«Сейчас эта партия снимается с продажи до выяснения обстоятельств случившегося», — заявил он.

По его словам, компания сотрудничает с Роспотребнадзором и органами правопорядка, предоставляет всю необходимую информацию.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту сообщений СМИ об отравлении арбузом семьи в Москве.

В сообщении говорилось, что бабушка и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением после того, как съели арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице. Они скончались.

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