Google в России грозит новый штраф до 4 млн рублей

Мировой суд Москвы в конце сентября рассмотрит новый протокол Роскомнадзора в отношении Google, связанный с отказом удалить запрещённый в России контент, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.

«В пятницу в суд поступил административный материал в отношении Google. Судебное заседание назначено на 29 сентября», — говорится в сообщении.

Компании вменяется совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, максимальное наказание для юрлиц — штраф до 4 млн рублей.

Ранее в МИД заявили, что отсутствие реакции американских IT-гигантов, в том числе Apple и Google, на требования удалить экстремистский контент приобретает особый характер перед выборами в России.

В конце августа в Роскомнадзоре сообщили, что Google оплатила только 3,5 млн от 32,5 млн рублей штрафов, наложенных на неё за неисполнение российского законодательства.