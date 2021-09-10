Google в России грозит новый штраф до 4 млн рублей

Короткая ссылка
Мировой суд Москвы в конце сентября рассмотрит новый протокол Роскомнадзора в отношении Google, связанный с отказом удалить запрещённый в России контент, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.
Google в России грозит новый штраф до 4 млн рублей
  • © AP Photo/Alastair Grant

«В пятницу в суд поступил административный материал в отношении Google. Судебное заседание назначено на 29 сентября», — говорится в сообщении.

Компании вменяется совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, максимальное наказание для юрлиц — штраф до 4 млн рублей.

Ранее в МИД заявили, что отсутствие реакции американских IT-гигантов, в том числе Apple и Google, на требования удалить экстремистский контент приобретает особый характер перед выборами в России.

В конце августа в Роскомнадзоре сообщили, что Google оплатила только 3,5 млн от 32,5 млн рублей штрафов, наложенных на неё за неисполнение российского законодательства. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить