В Подмосковье открылся первый Центр рассеянного склероза

Короткая ссылка
В Московской области в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского открылся первый Центр рассеянного склероза. В дальнейшем планируется создать сеть таких медучреждений, рассказали в областном Минздраве.
В Подмосковье открылся первый Центр рассеянного склероза
  • © пресс-служба Минздрава МО

Об этом сообщает «Радио 1».

«Московская область — второй субъект Российской Федерации, где реализуется данный проект. Теперь пациенты с рассеянным склерозом смогут посещать врачей и получать лекарственные препараты в ближайшем к дому центре. Это сделает медицинскую помощь более доступной для 6 тыс. жителей региона с рассеянным склерозом», — прокомментировала событие министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Всего в Подмосковье планируется открыть ещё девять таких центров: в Одинцове, Красногорске, Химках, Ногинске, Пушкине, Реутове, Подольске, Раменском и Коломне. Сообщается, что головной центр в МОНИКИ будет координировать работу всей сети.

Как ранее сообщало URA.RU, екатеринбургская городская больница №36 возвращается к плановому режиму работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить