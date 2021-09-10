В Подмосковье открылся первый Центр рассеянного склероза

В Московской области в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского открылся первый Центр рассеянного склероза. В дальнейшем планируется создать сеть таких медучреждений, рассказали в областном Минздраве.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Московская область — второй субъект Российской Федерации, где реализуется данный проект. Теперь пациенты с рассеянным склерозом смогут посещать врачей и получать лекарственные препараты в ближайшем к дому центре. Это сделает медицинскую помощь более доступной для 6 тыс. жителей региона с рассеянным склерозом», — прокомментировала событие министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Всего в Подмосковье планируется открыть ещё девять таких центров: в Одинцове, Красногорске, Химках, Ногинске, Пушкине, Реутове, Подольске, Раменском и Коломне. Сообщается, что головной центр в МОНИКИ будет координировать работу всей сети.

Как ранее сообщало URA.RU, екатеринбургская городская больница №36 возвращается к плановому режиму работы.