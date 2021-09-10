В бизнес-школе «Сколково» оценили ситуацию с долларовыми миллионерами в регионах

Аналитики Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково» оценили, сколько долларовых миллионеров проживает в регионах России.

Как пишет РБК, согласно исследованию, в Москве и Подмосковье живут более 100 тыс. миллионеров, или 35% от общего количества миллионеров в России.

Далее идут Санкт-Петербург и Ленинградская область (28 тыс.).

На третьем месте — Краснодарский край (12 тыс.), на четвёртом — Ростовская область (6 тыс.).

Замыкает пятёрку Татарстан (5,5 тыс.).

В мае аналитики посчитали число банковских клиентов — миллионеров в России. Как сообщалось, в банках России размещают средства с финансовыми активами от $1 млн около 41 тыс. человек. Отмечается, что за год этот показатель вырос с 37 тыс. человек на 10,8%.