В бизнес-школе «Сколково» оценили ситуацию с долларовыми миллионерами в регионах
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Как пишет РБК, согласно исследованию, в Москве и Подмосковье живут более 100 тыс. миллионеров, или 35% от общего количества миллионеров в России.
Далее идут Санкт-Петербург и Ленинградская область (28 тыс.).
На третьем месте — Краснодарский край (12 тыс.), на четвёртом — Ростовская область (6 тыс.).
Замыкает пятёрку Татарстан (5,5 тыс.).
В мае аналитики посчитали число банковских клиентов — миллионеров в России. Как сообщалось, в банках России размещают средства с финансовыми активами от $1 млн около 41 тыс. человек. Отмечается, что за год этот показатель вырос с 37 тыс. человек на 10,8%.