Аналитики посчитали число банковских клиентов — миллионеров в России
- РИА Новости
Как сообщает РБК, об этом свидетельствуют результаты исследования сегмента private banking, которое было проведено Frank RG.
Отмечается, что за год этот показатель вырос на 10,8% с 37 тыс. человек.
Уточняется, что число людей с состоянием более $1 млн с учётом нефинансовых активов в России больше — по расчётам Credit Suisse, по итогам 2020 года в стране было 297 тыс. долларовых миллионеров.
Ранее журнал Forbes составил рейтинг богатейших людей мира по итогам 2020 года.