Аналитики посчитали число банковских клиентов — миллионеров в России

Короткая ссылка
В банках России размещают средства с финансовыми активами от $1 млн около 41 тыс. человек.
Аналитики посчитали число банковских клиентов — миллионеров в России
  • РИА Новости

Как сообщает РБК, об этом свидетельствуют результаты исследования сегмента private banking, которое было проведено Frank RG.

Отмечается, что за год этот показатель вырос на 10,8% с 37 тыс. человек. 

Уточняется, что число людей с состоянием более $1 млн с учётом нефинансовых активов в России больше — по расчётам Credit Suisse, по итогам 2020 года в стране было 297 тыс. долларовых миллионеров.

Ранее журнал Forbes составил рейтинг богатейших людей мира по итогам 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить