Аналитики посчитали число банковских клиентов — миллионеров в России

В банках России размещают средства с финансовыми активами от $1 млн около 41 тыс. человек.

Как сообщает РБК, об этом свидетельствуют результаты исследования сегмента private banking, которое было проведено Frank RG.

Отмечается, что за год этот показатель вырос на 10,8% с 37 тыс. человек.

Уточняется, что число людей с состоянием более $1 млн с учётом нефинансовых активов в России больше — по расчётам Credit Suisse, по итогам 2020 года в стране было 297 тыс. долларовых миллионеров.



Ранее журнал Forbes составил рейтинг богатейших людей мира по итогам 2020 года.