Опубликован рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших людей мира по итогам 2020 года. Российский сегмент рейтинга возглавил основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов.

По данным Forbes, состояние Мордашова и его семьи оценивается в $29,1 млрд.

В тройку лидеров вошли глава и бенефициар горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин с состоянием $27 млрд, а также председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин, чьё состояние оценивается в $26,2 млрд.

Отмечается, что в топ-10 богатейших бизнесменов России попали также предприниматель Геннадий Тимченко ($22 млрд), глава USM Holdings Алишер Усманов ($18,4 млрд), бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко ($17,9 млрд), основатель Telegram Павел Дуров ($17,2 млрд), сенатор Сулейман Керимов и его семья ($15,8 млрд) и основатель Альфа-банка и глава LetterOne Михаил Фридман ($15,5 млрд).

В феврале стало известно, что совладелец «Северстали» Алексей Мордашов возглавил список богатейших предпринимателей России по версии Forbes Real Time.