Опубликован рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии Forbes

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Журнал Forbes составил рейтинг богатейших людей мира по итогам 2020 года. Российский сегмент рейтинга возглавил основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов.
Опубликован рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии Forbes
  • globallookpress.com

По данным Forbes, состояние Мордашова и его семьи оценивается в $29,1 млрд.

В тройку лидеров вошли глава и бенефициар горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин с состоянием $27 млрд, а также председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин, чьё состояние оценивается в $26,2 млрд.

Отмечается, что в топ-10 богатейших бизнесменов России попали также предприниматель Геннадий Тимченко ($22 млрд), глава USM Holdings Алишер Усманов ($18,4 млрд), бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко ($17,9 млрд), основатель Telegram Павел Дуров ($17,2 млрд), сенатор Сулейман Керимов и его семья ($15,8 млрд) и основатель Альфа-банка и глава LetterOne Михаил Фридман ($15,5 млрд).

В феврале стало известно, что совладелец «Северстали» Алексей Мордашов возглавил список богатейших предпринимателей России по версии Forbes Real Time.

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