Песков: говорить о кандидатурах на пост главы МЧС пока неуместно

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что преждевременно говорить о том, кто может занять пост главы МЧС России после гибели 8 сентября Евгения Зиничева.
Песков: говорить о кандидатурах на пост главы МЧС пока неуместно

    «Пока нет никакого понимания», — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос журналистов, когда будет представлена кандидатура на пост главы МЧС.

    Пресс-секретарь отметил, что «сейчас неуместно такие вопросы задавать».

    В пятницу, 10 сентября, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.

    Зиничев погиб на учениях в Норильске вместе с кинорежиссёром Александром Мельником. 

    Российский лидер назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой

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