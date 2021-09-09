Песков: говорить о кандидатурах на пост главы МЧС пока неуместно
«Пока нет никакого понимания», — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос журналистов, когда будет представлена кандидатура на пост главы МЧС.
Пресс-секретарь отметил, что «сейчас неуместно такие вопросы задавать».
В пятницу, 10 сентября, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.
Зиничев погиб на учениях в Норильске вместе с кинорежиссёром Александром Мельником.
Российский лидер назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой.