Песков: говорить о кандидатурах на пост главы МЧС пока неуместно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что преждевременно говорить о том, кто может занять пост главы МЧС России после гибели 8 сентября Евгения Зиничева.

«Пока нет никакого понимания», — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос журналистов, когда будет представлена кандидатура на пост главы МЧС. Пресс-секретарь отметил, что «сейчас неуместно такие вопросы задавать». В пятницу, 10 сентября, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Зиничев погиб на учениях в Норильске вместе с кинорежиссёром Александром Мельником. Российский лидер назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой.