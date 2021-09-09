Роскомнадзор предостерёг иностранные IT-компании от вмешательства в российские выборы

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Роскомнадзор предостерёг иностранные IT-компании от вмешательства в российские выборы.
Роскомнадзор предостерёг иностранные IT-компании от вмешательства в российские выборы
  • РИА Новости

«Роскомнадзор и Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования России... направили в адрес ряда иностранных компаний, в том числе провайдерам DNS- и CDN-сервисов, письма с требованиями прекратить предоставление возможностей для обхода ограничения доступа к приложению и сайту «Умное голосование» на территории Российской Федерации», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

6 сентября в пресс-службе Роскомнадзора сообщили о блокировке ресурса «Умное голосование» по причине его связи с экстремистской организацией.

Отмечается, что причиной для блокировки сайта стало требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК)*.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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