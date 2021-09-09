В ОНФ предложили запретить врачам выписывать БАДы

Руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев прокомментировал предложение Общероссийского народного фронта запретить врачам выписывать биологически активные добавки (БАДы).

«Мы получили ряд сигналов как от активистов ОНФ, так и от простых граждан. Люди жаловались, что в различных медицинских документах, включая рецепты и выписки, им попадались названия БАДов. Правда, узнавали они, что препарат не является лекарством, уже после его покупки. Мы провели опрос, который показал, что с этой проблемой столкнулись более 30% респондентов», — заявил Алексеев в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, одно из предложений — запрет на выписку БАДов на рецептурных бланках. Как отметил эксперт, такой запрет имеется и сейчас, но поскольку на него нет прямого указа Минздрава, наказанием за нарушение является лишь дисциплинарная ответственность.

Алексеев пояснил, что если запрет попадёт в приказ министерства, то за нарушение будет предусматриваться уже административная ответственность.

«В отличие от лекарств в вопросах БАДов пациент имеет право решать, покупать ему их или нет. Сегодня нет доказанной клинической практики об их действии, нет серьёзных исследований», — сказал эксперт.

Ещё одна инициатива — обязать производителей писать на этикетке «БАД, не является лекарственным средством» не внизу, а прямо перед названием действующего вещества или торговой марки.

В мае сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил сроки проведения эксперимента по маркировке биологически активных добавок с 1 мая 2021-го по 31 августа 2022 года.