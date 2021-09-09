Глава МИД Израиля выразил соболезнования в связи со смертью Зиничева

Глава МИД Израиля Яир Лапид выразил соболезнования в связи с гибелью министра чрезвычайных ситуаций России Евгения Зиничева.

«Я бы хотел начать с наших соболезнований в связи с трагической гибелью министра Зиничева. Это ужасная трагедия, и мы сопереживаем», — приводит ТАСС слова министра.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин примет участие в церемонии прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.

Российский лидер назвал его гибель невосполнимой личной утратой. Как отметил президент, на Зиничева можно было положиться как на надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня.