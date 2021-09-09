Терапевт Алексеева рассказала о своевременной диагностике диабета
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В беседе с Nation News врач рассказала, что норма уровня сахара в крови — от 4,5 до 5,9 единицы, если показатель превышает 5,9, то это тревожный симптом. Поэтому важно пройти обследование на инсулинорезистентность. Данный анализ проводится при прохождении ежегодной диспансеризации.
«При первых признаках нужно начинать бить тревогу и исправлять ситуацию диетой и подвижным образом жизни. Эндокринологи рекомендуют делать 10 тыс. шагов в день, употреблять в день 0,5 кг овощей. Стоит также убрать из рациона быстрые углеводы и оставить только сложные, подкрепив образ жизни здоровым сном», — объяснила терапевт.
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