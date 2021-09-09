Врач рассказала о возможных последствиях бабьего лета для здоровья

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Врач-терапевт клиники «РЖД-Медицина» Марина Кутина рассказала о возможных последствиях бабьего лета для здоровья.
Врач рассказала о возможных последствиях бабьего лета для здоровья
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«Простудные заболевания и ОРВИ — прямое подтверждение того, что организм испытывает стресс из-за резкой смены сезонов. Переход на новый световой режим дня, снижение поступления витаминов в пищевом рационе, депрессивные состояния обостряют хронические заболевания», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, ослабленный организм не в состоянии сопротивляться не только вирусам, но и простому переохлаждению.

Как отметила Кутина, нужно сбалансированно питаться, получать витамины и минералы, вести активный образ жизни, следить за своим здоровьем.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Москвой 24» рассказала, когда в столицу придёт бабье лето.

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