Врач рассказала о возможных последствиях бабьего лета для здоровья

Врач-терапевт клиники «РЖД-Медицина» Марина Кутина рассказала о возможных последствиях бабьего лета для здоровья.

«Простудные заболевания и ОРВИ — прямое подтверждение того, что организм испытывает стресс из-за резкой смены сезонов. Переход на новый световой режим дня, снижение поступления витаминов в пищевом рационе, депрессивные состояния обостряют хронические заболевания», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, ослабленный организм не в состоянии сопротивляться не только вирусам, но и простому переохлаждению.

Как отметила Кутина, нужно сбалансированно питаться, получать витамины и минералы, вести активный образ жизни, следить за своим здоровьем.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Москвой 24» рассказала, когда в столицу придёт бабье лето.