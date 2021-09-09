Песков назвал кощунственными измышлениями версии о гибели главы МЧС Зиничева

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщения об обстоятельствах смерти главы МЧС Евгения Зиничева, заявил, что есть только одна реальная версия гибели министра.

«Всё это было рассказано вчера, и никаких там версий нет, есть одна реальная версия, всё остальное — это уже просто такие достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления», — ответил Песков на вопрос, какую версию гибели главы МЧС доложили президенту.

8 сентября МЧС сообщило, что глава ведомства Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

Позднее стало известно, что Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссёра Александра Мельника.

Как уточнялось, Мельник работал на месте межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России.

Прощание с Зиничевым пройдёт в Москве, похороны — в Санкт-Петербурге.

В Кремле заявили, что российский лидер Владимир Путин примет участие в церемонии прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.