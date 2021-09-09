Спасатели извлекли из-под завалов тело шестого погибшего при взрыве в Ногинске

В подмосковном Ногинске спасатели из-под завалов на месте взрыва бытового газа извлекли тело шестого погибшего.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

«В 12:34 извлекли девушку из-под завалов», — сообщили в ведомстве.

Как сообщал Newinform, следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва и частичного обрушения.

Следственный комитет России опубликовал видео с места взрыва газа в доме в Ногинске. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование инцидента.