Спасатели извлекли из-под завалов тело шестого погибшего при взрыве в Ногинске
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.
«В 12:34 извлекли девушку из-под завалов», — сообщили в ведомстве.
Как сообщал Newinform, следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва и частичного обрушения.
Следственный комитет России опубликовал видео с места взрыва газа в доме в Ногинске. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование инцидента.