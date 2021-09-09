Собянин оценил вероятность перевода школьников на дистант в связи с пандемией

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, что решение о переходе на дистанционное обучение в столице если и будет приниматься, то в крайнем случае.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы наши дети приходили в школу и нормально занимались. Там будут санитарные ограничения. В случае заболеваемости локально переводятся на дистанционку отдельные классы, но в целом школа продолжает работать. Я надеюсь, что нам не придётся принимать крайние меры», — отметил он.

Если события вынудят перевести школьников на дистант, то и к этому столичные власти подготовились. Московская электронная школа (МЭШ) даёт возможность проведения онлайн-занятий, отметил мэр.

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