Диетолог Басова перечислила необходимые осенью витамины и микроэлементы

Врач-диетолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анна Басова рассказала, какие витамины и микроэлементы необходимы организму, чтобы противостоять сезону простуд.

Витамины бывают водорастворимые и жирорастворимые, отметила она в беседе с радио Sputnik.

Потребность организма в жирорастворимых витаминах не зависит от сезонов, исключением является лишь витамин D, который мы можем дополнительно получать летом благодаря солнечному свету. А водорастворимые витамины — это то, на что стоит осенью обратить особое внимание, отметила специалист.

Она уточнила, что баланс некоторых витаминов, например витамина С, необходимо поддерживать в организме круглый год. И особое внимание стоит уделить приёму микроэлементов.

«Я бы рекомендовала обращать больше внимания на микроэлементы. Из микроэлементов советую цинк. Также у нас очень мало селена, его можно круглогодично принимать. Остальное — в индивидуальном порядке», — сказала Анна Басова.

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