В Госдуме прокомментировали предложение о создании перечня нуждающихся в спасении исторических объектов

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение создать перечень нуждающихся в спасении исторических объектов.

«Для того чтобы сохранить культурно-историческое наследие, требуются в первую очередь финансы. Список таких объектов есть. Регионы знают», — считает парламентарий.

По словам депутата, вопрос не в том, чтобы создать или не создавать перечень.

«Пусть он будет, ничего в этом плохого нет. Но самое главное — найти средства для того, чтобы отреставрировать, отремонтировать. Посмотрите, какое количество объектов культурного наследия, которые уже переданы как объекты религиозного назначения, требуют серьёзного ремонта... Здесь вопрос не в отсутствии информации, вопрос в финансировании, который в полном объёме не решается», — заключил Нилов.

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил разработать новый национальный проект, целью которого будет создание единого перечня исторических объектов, нуждающихся в спасении и последующей реставрации.