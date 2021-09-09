В России предложили создать перечень нуждающихся в спасении исторических объектов

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил разработать новый национальный проект, целью которого будет создание единого перечня исторических объектов, нуждающихся в спасении и последующей реставрации. Копия обращения на имя председателя правительства Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
В России предложили создать перечень нуждающихся в спасении исторических объектов
  • © Анна Клименко
  • РИА Новости

Петров рассказал, что в ходе своей деятельности часто сталкивается с предложениями граждан о создании единой государственной программы по восстановлению утраченных памятников материальной культуры, уничтоженных в годы Красного террора и Великой Отечественной войны.

По его мнению, сохранение «наглядного и материального исторического полотна» является основой для духовного возрождения страны и фундаментом «здоровой нравственной обстановки».

При этом он подчеркнул, что, несмотря на состояние, многие объекты ещё подлежат восстановлению.

«В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность разработки и реализации нового Национального проекта, целью которого будет создание единого перечня исторических объектов, нуждающихся в спасении и последующей реставрации», — говорится в тексте обращения.

По его словам, такой нацпроект мог бы называться «Воскресение» или «Лазарь» как «символ возрождения материального наследия России».

Ранее сообщалось, что реставрация Спасо-Преображенского собора ансамбля Новоспасского монастыря, по планам, будет проведена до 2023 года.

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