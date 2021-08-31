В Москве отреставрируют собор Новоспасского монастыря

Реставрация Спасо-Преображенского собора ансамбля Новоспасского монастыря, по планам, будет проведена до 2023 года.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Строение, расположенное на Крестьянской площади, является вторым по величине православным храмом столицы после Успенского кафедрального собора.

«Сейчас объявлен конкурс на реставрацию Спасо-Преображенского собора ансамбля Новоспасского монастыря, который является объектом культурного наследия. Победителю конкурса предстоит в течение 380 дней с момента заключения контракта провести реставрационные работы в храме, а также привести в порядок вход в усыпальницу Романовых», — рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заказчиком работ выступает Мосреставрация (подведомственная Мосгорнаследию организация. — RT). Контракт предполагает, в частности, реставрацию фресковой живописи и восстановление кирпичной кладки.

Ранее ФАН сообщало, что в центре Москвы завершили комплексную реставрацию масляной живописи на фасаде храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке.