Врач Романенко напомнила о нестабильной погоде в период бабьего лета
- © Александр Кряжев
- РИА Новости
В беседе с радио Sputnik специалист напомнила, что во время осеннего потепления погода обманчива и может существенно меняться в течение дня.
«Осень в целом и бабье лето в частности — время, когда погода может резко меняться: утром может быть прохладно, днём жарко, вечером может пойти дождь, а ночью станет совсем холодно. Переохлаждение создаёт почву для любых простудных заболеваний, в том числе для вирусных инфекций. Когда мы замерзаем, происходит спазм сосудов, это предрасполагает к заболеванию. На эту почву «садится» любая инфекция», — сказала врач-терапевт.
Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.