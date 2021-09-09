Врач Романенко напомнила о нестабильной погоде в период бабьего лета

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Главный врач клиники «Твой доктор» терапевт Татьяна Романенко сказала, что наступление бабьего лета может привести к развитию простудных заболеваний и распространению вирусных инфекций.
Врач Романенко напомнила о нестабильной погоде в период бабьего лета
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik специалист напомнила, что во время осеннего потепления погода обманчива и может существенно меняться в течение дня.

«Осень в целом и бабье лето в частности — время, когда погода может резко меняться: утром может быть прохладно, днём жарко, вечером может пойти дождь, а ночью станет совсем холодно. Переохлаждение создаёт почву для любых простудных заболеваний, в том числе для вирусных инфекций. Когда мы замерзаем, происходит спазм сосудов, это предрасполагает к заболеванию. На эту почву «садится» любая инфекция», — сказала врач-терапевт.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.

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