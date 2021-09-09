Число погибших при взрыве в Ногинске возросло до четырёх

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RT
В подмосковном Ногинске число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме выросло до четырёх человек.
Число погибших при взрыве в Ногинске возросло до четырёх
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«Всего... четыре погибших», — приводит ТАСС сообщение подмосковного главка МЧС.

Отмечается, что четвёртая погибшая — женщина.

8 сентября в Московской области в Ногинске произошёл взрыв бытового газа. Число пострадавших, по последним данным, составляет 17.

Как сообщал Newinform, следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва и частичного обрушения.

Следственный комитет России опубликовал видео с места взрыва газа в доме в Ногинске.

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