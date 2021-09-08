В Москве реконструируют здания Института экспериментальной кардиологии
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Как заявил глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, проект предусматривает реконструкцию и поэтапный ввод в эксплуатацию строений под номерами 2, 6, 7 и 8.
«Обновлённые корпуса оснастят новейшим оборудованием, чтобы оказывать пациентам высокотехнологическую помощь. Кроме того, здесь будут созданы условия для обучения новым технологиям и проведения исследований в области кардиологии», — сказал он.
Особое внимание планируется уделить пожарной безопасности.
Ранее сайт «Аргументы и Факты» сообщал, что на Лобненской улице в Москве начался капитальный ремонт терапевтического корпуса городской клинической больницы имени Вересаева.