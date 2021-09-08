Власти Подмосковья рассказали о состоянии дома после ЧП в Ногинске

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил, что многоквартирный жилой дом в Ногинске, в котором произошёл взрыв газа, по предварительным данным, подлежит восстановлению.

Об этом Хромушин заявил в ходе собрания с жителями.

«Дом, предварительно, подлежит восстановлению, завтра в 12 часов дня будет заключение «Струн» (диагностический комплекс. — RT)», — приводит его слова ТАСС.

По данным местных властей, основной версией взрыва в жилом доме в подмосковном Ногинске является утечка бытового газа.

Число пострадавших, по последним данным, составляет 15, в том числе двое — в тяжёлом состоянии. Два человека погибли.

Ранее Newinform сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа и частичного обрушения в жилом доме в подмосковном Ногинске.