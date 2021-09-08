Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске возросло до 15
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Об этом заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.
«Пострадали всего 15 человек, тяжёлых двое, все в больницах», — цитирует его ТАСС.
Он подтвердил, что обнаружены тела двух погибших.
Ранее сообщалось, что семьи погибших в результате взрыва газа в Ногинске получат по 1 млн рублей.
При этом пострадавшим выплатят от 100 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от тяжести повреждений.
Newinform сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа и частичного обрушения в жилом доме в подмосковном Ногинске.