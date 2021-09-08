Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске возросло до 15

Число пострадавших в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Ногинске Московской области увеличилось до 15, в том числе двое — в тяжёлом состоянии.

Об этом заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

«Пострадали всего 15 человек, тяжёлых двое, все в больницах», — цитирует его ТАСС.

Он подтвердил, что обнаружены тела двух погибших.

Ранее сообщалось, что семьи погибших в результате взрыва газа в Ногинске получат по 1 млн рублей.

При этом пострадавшим выплатят от 100 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от тяжести повреждений.

Newinform сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа и частичного обрушения в жилом доме в подмосковном Ногинске.