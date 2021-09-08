Губернатор Ставропольского края Владимиров назвал Зиничева настоящим патриотом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Глава региона назвал Зиничева настоящим патриотом и профессионалом, до конца преданным своему делу.

«Во время учений в Норильске при исполнении служебного долга героически погиб министр по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Евгений Николаевич Зиничев. Погиб, спасая человека. Это огромная утрата для МЧС, для страны», — отметил Владимиров.

Депутат Госдумы Иван Сухарев в беседе с телеканалом «360» также выразил соболезнования в связи с гибелью министра.

«Хотелось бы выразить соболезнования родным и близким. Светлая память», — сказал он.

По его словам, такой героизм говорит о Зиничеве не просто как о профессионале, но и как о достойном человеке.

8 сентября стало известно, что глава ведомства Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев назвал главу МЧС Зиничева смелым и храбрым человеком.