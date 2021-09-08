Депутат Госдумы Шхагошев назвал главу МЧС Зиничева смелым и храбрым человеком
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«Искренние соболезнования родным и близким. Конечно, я с ним общался... То, как он погиб, говорит о том, что он был смелым и храбрым, то, что он погиб именно на учениях, говорит о том, что он не был кабинетным генералом. Очень жаль терять таких людей. Зиничев был достойным человеком», — заключил Шхагошев.
О смерти главы МЧС Евгения Зиничева стало известно 8 сентября.
Как сообщили в ведомстве, Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.