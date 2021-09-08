Депутат Госдумы Шхагошев назвал главу МЧС Зиничева смелым и храбрым человеком

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений.
Депутат Госдумы Шхагошев назвал главу МЧС Зиничева смелым и храбрым человеком
  • © РИА Новости

«Искренние соболезнования родным и близким. Конечно, я с ним общался... То, как он погиб, говорит о том, что он был смелым и храбрым, то, что он погиб именно на учениях, говорит о том, что он не был кабинетным генералом. Очень жаль терять таких людей. Зиничев был достойным человеком», — заключил Шхагошев.

О смерти главы МЧС Евгения Зиничева стало известно 8 сентября.

Как сообщили в ведомстве, Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить