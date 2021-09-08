Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Евгений Николаевич родился в Ленинграде. Получил образование в родном городе. Он был настоящим ленинградцем и по рождению, и по духу. В его лице мы потеряли друга и помощника», — заявил Беглов.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Иван Тетерин в беседе с «Радио 1» отметил, что Зиничев укреплял Министерство по чрезвычайным ситуациям.

«Сделал, что смог. Я соболезную родным и близким», — добавил он.

8 сентября стало известно, что глава ведомства Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев назвал главу МЧС Зиничева смелым и храбрым человеком.