Сенатор Джабаров заявил, что Зиничев погиб как настоящий офицер

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Ангелина Шурпина
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений.
Сенатор Джабаров заявил, что Зиничев погиб как настоящий офицер
  • РИА Новости

«Я был знаком с Евгением Николаевичем, когда он был заместителем директора ФСБ России. До этого он был непродолжительное время губернатором Калининградской области, потом перешёл на работу в ФСБ. Очень порядочный и ответственный человек», — рассказал Джабаров.

Сенатор отметил, что любое дело, которое ему поручалось, Зиничев «выполнял с душой».

«Его искренне уважали подчинённые. За то время, когда он работал министром по делам чрезвычайных ситуаций, он существенно улучшил работу ведомства... Очень много было горячих точек в плане различных чрезвычайных ситуаций, где он лично бывал, освещал и неукоснительно соблюдал все поручения главы государства, касающиеся организации помощи людям», — добавил парламентарий.

По словам Джабарова, Зиничев был «на редкость скромным человеком».

«И, конечно, эта новость, которую я услышал, я считаю, что это очень трагическое сообщение, человеку всего 55 лет, полон сил, ну и погиб как настоящий офицер, спасая жизнь человека. Светлая ему память», — заключил собеседник RT.

О смерти главы МЧС Евгения Зиничева стало известно 8 сентября.

Как сообщили в ведомстве, Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасши жизнь человека на межведомственных учениях.

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