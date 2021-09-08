Воробьёв доложил Путину о взрыве газа в доме в Ногинске
- RT
«Президент Путин принял доклад губернатора Подмосковья Воробьёва, который доложил президенту о мерах по ликвидации последствий взрыва в Ногинске, о помощи, которую предполагается оказать семьям погибших, пострадавших», — сообщил Песков.
Губернатор также рассказал о людях, госпитализированных после происшествия.
В больнице находится мать с двумя дочками и пожилой мужчина — он в реанимации с переломом.
Утром 8 сентября в жилом девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске произошёл взрыв газа. В результате обрушились часть стены и перекрытия на нескольких этажах. По последним данным, погибли два человека, ещё несколько человек пострадали.