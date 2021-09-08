Воробьёв доложил Путину о взрыве газа в доме в Ногинске

Президент России Владимир Путин выслушал доклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва об инциденте со взрывом бытового газа в жилом доме в Ногинске.

«Президент Путин принял доклад губернатора Подмосковья Воробьёва, который доложил президенту о мерах по ликвидации последствий взрыва в Ногинске, о помощи, которую предполагается оказать семьям погибших, пострадавших», — сообщил Песков.

Губернатор также рассказал о людях, госпитализированных после происшествия.

В больнице находится мать с двумя дочками и пожилой мужчина — он в реанимации с переломом.

Утром 8 сентября в жилом девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске произошёл взрыв газа. В результате обрушились часть стены и перекрытия на нескольких этажах. По последним данным, погибли два человека, ещё несколько человек пострадали.