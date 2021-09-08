Под завалами могут оставаться два человека: в жилом доме в Подмосковье произошёл взрыв газа

В жилом девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске произошёл взрыв газа. В результате обрушились часть стены и перекрытия на нескольких этажах. Пятерых человек извлекли из-под завалов живыми, их передали медикам.

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