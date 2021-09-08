Под завалами могут оставаться два человека: в жилом доме в Подмосковье произошёл взрыв газа
- © ГУ МЧС по Московской области
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08 сентября 2021
Согласно обновлённой информации, при взрыве газа в многоэтажном доме в Ногинске пострадали восемь человек, в том числе двое детей.
«Все они госпитализируются в Ногинскую больницу для оказания медицинской помощи», — сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья.
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В пресс-службе подмосковного главка МЧС уточнили, что в результате взрыва, который произошёл в многоквартирном доме, расположенном в городском округе Богородском, улица 28 Июня, дом 9а, повреждено пять квартир. Также из здания эвакуировали 173 жильца.
«В 07:01 по прибытию первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-38 на место и уточнения обстановки установлено, что произошло обрушение стены на втором, третьем и четвёртом этажах, на пятом этаже — обрушение межэтажного перекрытия, возгорания не последовало», — говорится в сообщении.
- © МЧС России
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выехал в Ногинск для встречи с пострадавшими при взрыве и контроля за ходом спасательных работ, сообщили в пресс-службе подмосковного правительства.
Кроме того, по поручению главы региона повреждённое взрывом здание «будет тщательно обследовано», чтобы понять, какие восстановительные работы потребуются.
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Очевидец взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске рассказал RT о случившемся.
«Живу непосредственно в этом районе, в соседнем доме. Проснулся от сильного взрыва и небольшой тряски дома. Выглянул в окно: в районе 100 м валяются обломки, пострадало много машин», — заявил он.
Он отметил, что ранее не слышал ни о каких технических проблемах с этим домом. По его словам, совсем недавно его «привела в порядок» управляющая компания.
Ещё одна жительница Ногинска пояснила в беседе с RT, что живёт недалеко от места происшествия.
«В 06:50 услышала очень громкий звук взрыва. Уже через пять минут услышала звук сирены, рядом с моим домом пожарная часть. Поняла, что был взрыв. Следом коллега и видео прислал, мы рядом живём», — заключила она.
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Число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске возросло до семи, сообщила глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова в эфире телеканала «360».
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Пострадавшие при ЧП в Ногинске получили в основном ушибы, сообщила глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова.
«Пятеро доставлены в больницу, в Ногинскую ЦРБ. Серьёзных повреждений, угрожающих их жизням, нет», — цитирует её телеканал «360».
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Взрыв, произошедший в жилом доме в Ногинске, был достаточно сильным, поскольку осколки разбросало на 100—150 м, сообщил мужчина по имени Александр, ставший очевидцем событий.
«Люди находятся вообще полностью в шоке. В радиусе взрыва все машины практически разбиты. Сам взрыв произошёл примерно в 06:55», — цитирует его телеканал «Москва».
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Ногинске. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
«Оказание помощи пострадавшим в результате инцидента находится на личном контроле министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко», — цитирует его РИА Новости.
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Как сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы Московской области, из жилого дома в Ногинске, где произошёл взрыв газа, эвакуировали свыше 170 человек.
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Сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии оцепили территорию возле жилого дома в Ногинске, где произошёл взрыв газа, передаёт ТАСС.
«На месте взрыва газа в жилом доме в Ногинске задействованы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области. Оцеплена территория и оказывается содействие экстренным службам», — сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.