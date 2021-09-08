В ГД поддержали идею не взимать деньги с многодетных семей за проезд по платным дорогам

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение освободить многодетные семьи от взимания средств за проезд по платным автомобильным дорогам.

«Это нужно сделать обязательно. Необходимо предоставлять многодетным семьям бесплатные муниципальные парковки, освободить от проезда по платным магистралям, поддерживать наши семьи, которые рожают и воспитывают много детей. Это очень важно для страны», — считает депутат.

По её мнению, нужно сделать единый закон с едиными официальными гарантиями и нормами для всех регионов России по поддержке многодетных семей.

«Каждый регион рассматривает ситуацию по-своему и с точки зрения наполняемости бюджета может либо предоставить, либо не предоставлять соответствующие гарантии и льготы. При переезде из одного региона в другой многодетная семья может лишиться части социальных льгот и гарантий, а что уж говорить о федеральных трассах, когда непонятно, какой из регионов может оказать соответствующую финансовую поддержку и помощь», — заключила Бессараб.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила освободить многодетные семьи от взимания средств за проезд по платным автомобильным дорогам.