В ГД поддержали идею не взимать деньги с многодетных семей за проезд по платным дорогам

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Ангелина Шурпина
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение освободить многодетные семьи от взимания средств за проезд по платным автомобильным дорогам.
В ГД поддержали идею не взимать деньги с многодетных семей за проезд по платным дорогам
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«Это нужно сделать обязательно. Необходимо предоставлять многодетным семьям бесплатные муниципальные парковки, освободить от проезда по платным магистралям, поддерживать наши семьи, которые рожают и воспитывают много детей. Это очень важно для страны», — считает депутат.

По её мнению, нужно сделать единый закон с едиными официальными гарантиями и нормами для всех регионов России по поддержке многодетных семей.

«Каждый регион рассматривает ситуацию по-своему и с точки зрения наполняемости бюджета может либо предоставить, либо не предоставлять соответствующие гарантии и льготы. При переезде из одного региона в другой многодетная семья может лишиться части социальных льгот и гарантий, а что уж говорить о федеральных трассах, когда непонятно, какой из регионов может оказать соответствующую финансовую поддержку и помощь», — заключила Бессараб.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила освободить многодетные семьи от взимания средств за проезд по платным автомобильным дорогам.

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