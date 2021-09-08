Верховный суд Мордовии рассмотрит вопрос о выдаче Уилана США 27 сентября

Верховный суд Мордовии 27 сентября начнёт рассмотрение вопроса о передаче осуждённого за шпионаж гражданина США для дальнейшего отбытия наказания. Об этом сообщила его адвокат Ольга Карлова.

«Верховный суд Мордовии назначил заседание по ходатайству о выдаче Уилана США на 27 сентября в 10:00», — цитирует ТАСС Карлову.

Ранее адвокат сообщила, что Уилан убеждён, что суд откажется переводить его в Штаты для отбытия наказания, однако хотел бы принять участие в заседании по этому вопросу.

Прошлым летом суд признал американца виновным в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

20 августа стало известно, что защита гражданина США подала ходатайство в Мосгорсуд о его переводе в Штаты для дальнейшего отбытия наказания.