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В МЧС сообщили об аварии с участием междугороднего автобуса на Кубани

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На Кубани под Кропоткиным произошло ДТП с участием междугороднего автобуса, есть пострадавшие.

Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в разделе оперативной информации.

«Поступило сообщение о ДТП на а/д Темрюк — Краснодар — Ставрополь: на расстоянии около 20 км от города Кропоткина в сторону Тбилисского района произошло ДТП с участием междугороднего автобуса», — говорится в заявлении ведомства.

Пострадавшие были госпитализированы в медучреждения для оказания помощи.

Ранее в районе города Салават в Башкирии при столкновении маршрутного автобуса с легковым автомобилем один человек погиб и четверо получили травмы.

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