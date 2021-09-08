В МЧС сообщили об аварии с участием междугороднего автобуса на Кубани

На Кубани под Кропоткиным произошло ДТП с участием междугороднего автобуса, есть пострадавшие.

Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в разделе оперативной информации.

«Поступило сообщение о ДТП на а/д Темрюк — Краснодар — Ставрополь: на расстоянии около 20 км от города Кропоткина в сторону Тбилисского района произошло ДТП с участием междугороднего автобуса», — говорится в заявлении ведомства.

Пострадавшие были госпитализированы в медучреждения для оказания помощи.

Ранее в районе города Салават в Башкирии при столкновении маршрутного автобуса с легковым автомобилем один человек погиб и четверо получили травмы.